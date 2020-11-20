В Volvo создали симулятор смешанной реальности для тестов автомобилей

Шведский автопроизводитель собственными силами разработал инновационный симулятор вождения, в котором применили самые современные технологии и очки дополненной реальности.

Volvo свою разработку показала на онлайн-конференции. В частности, был продемонстрирован симулятор, в основе которого лежит игровой движок Unity.

Для максимального погружения в симулятор разработчики использовали кресла из автомобилей с большим количеством настроек и датчиков, а также настоящую переднюю панель.

В симуляторе используются очки дополненной реальности и специальный костюм с тактильной отдачей.

Таким образом происходит полное погружение в симулятор. В целом вся система была разработана для тестирования различных технологий и систем безопасности.

Новый симулятор будут использовать для тестирования различных систем, причем полученные данные в дальнейшем могут использоваться при тестировании уже в реальных условиях.

