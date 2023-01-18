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В VK сообщили, что в цифровом магазине RuStore стали доступны платные приложения

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

В российском магазине RuStore для устройств под управление Android появились платные приложения.

RuStore считается очень молодым магазином. Он появился после того, как из Google Play начали удалять банковские клиенты и исчезать платные приложения.

Как написала пресс-служба VK: «В официальном российском сторе стали доступны платные приложения — прежде всего игры».

Оплату можно проводить с помощью банковских карт, системы быстрых платежей и со счета мобильного телефона.

Помимо этого, в RuStore добавили новые функции для разработчиков, для которых теперь доступна статистика по платежам и платформа быстрой публикации приложений.

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