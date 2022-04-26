В VK попросили Минцифры найти серверы на фоне дефицита импортной техники

Крупнейшие в России IT-компании столкнулись с серьезной проблемой.

Для обновления их серверов в стране отсутствует нужные вычислительные системы.

Стало известно, что компания VK направила Минцифры письмо, в котором IT-компания просит правительство помочь в закупке серверов.

С такой же проблемой столкнулись и в Яндексе.

В Минпромторге отметили, что компании нагнетают обстановку, и причин для паники нет.

Было также сказано, что IT-компании работают в штатном режиме и проблем с наличием серверов на складе не выявлено.