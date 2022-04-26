В VK попросили Минцифры найти серверы на фоне дефицита импортной техники

Крупнейшие в России IT-компании столкнулись с серьезной проблемой.
Для обновления их серверов в стране отсутствует нужные вычислительные системы.
Стало известно, что компания VK направила Минцифры письмо, в котором IT-компания просит правительство помочь в закупке серверов.
С такой же проблемой столкнулись и в Яндексе.
В Минпромторге отметили, что компании нагнетают обстановку, и причин для паники нет.
Было также сказано, что IT-компании работают в штатном режиме и проблем с наличием серверов на складе не выявлено.