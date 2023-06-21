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В версии мессенджера WhatsApp для Windows появится связь с техподдержкой сразу из чата

С 1 ноября WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов из-за устаревших операционных систем
Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

WhatsApp скоро получит новую функцию, которую оценят пользователи мессенджера версии для Windows.
Разработчики WhatsApp выпустили бета-версию приложения для Windows. В ней добавили возможность связываться с технической поддержкой мессенджера через встроенный чат.

Пока все претензии техподдержка принимает только через электронную почту. В iOS и Android уже давно существует связь с техподдержкой через чат.

Пользователи также отмечают, что помимо чата, разработчики оставили возможность писать в техподдержку через электронные письма.

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