В версии мессенджера WhatsApp для Windows появится связь с техподдержкой сразу из чата

WhatsApp скоро получит новую функцию, которую оценят пользователи мессенджера версии для Windows.

Разработчики WhatsApp выпустили бета-версию приложения для Windows. В ней добавили возможность связываться с технической поддержкой мессенджера через встроенный чат.

Пока все претензии техподдержка принимает только через электронную почту. В iOS и Android уже давно существует связь с техподдержкой через чат.

Пользователи также отмечают, что помимо чата, разработчики оставили возможность писать в техподдержку через электронные письма.