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В версии Android 12 добавили возможность играть при загрузке

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Android 12 получит улучшенные игровые возможности, об чем стало известно из Android Game Developer Kit и ранних сборок операционной системы.
Как сообщает авторитетный зарубежный ресурс, в Android 12 появится возможность вызвать специальную панель для доступа к основным функциям в игре.

На этой панели будут кнопки не только для настройки самой игры, но также записи экрана и активации режима «Не беспокоить».

Еще в специальном режиме будет активация трансляции игрового процесса в YouTube.

Помимо этого, в новой ОС станет возможно запускать игру еще до того, как она полностью будет установлена на смартфон из магазина приложений. Но такая функция будет работать не на всех играх.

Google для разработчиков анонсировала пакет API для борьбы с читерством, через который можно будет определить, использует ли пользователь оригинальную версию игры или переписанный APK-файл.

Все нововведения для пользователей станут доступны до конца текущего года.

Android 12
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