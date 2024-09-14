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В веб-версии «ВКонтакте» больше нет отключения безопасного поиска по видео

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В социальной сети ВКонтакте убрали возможность отключения безопасного поиска видео в веб-версии. Теперь в настройках фильтрации нет опции, позволяющей искать видеозаписи с возрастными ограничениями.

Однако в мобильном приложении эта функция по-прежнему доступна. Это значит, что пользователи могут продолжать использовать её для поиска контента без возрастных ограничений.

По информации, опубликованной в Telegram-канале Baza, изменения были внесены в рамках стремления ВКонтакте создать более комфортную и безопасную цифровую среду для своих пользователей.

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