В Узбекистане найдена и успешно испытана первая в мире съедобная COVID-вакцина

Узбекские ученые разработали уникальную вакцину нового поколения против коронавирусной инфекции COVID-19. Они использовали генетические векторы и растения томата для создания этой вакцины, которая может быть употреблена напрямую из растения.

Ученые внедрили фрагмент гена, кодирующий антигенный белок S1 коронавируса, в специальные векторы и вставили их в геном клеток томата.

Из этих клеток были выращены растения томата, которые регулярно производят белок-антиген S1. Плоды этих растений были выбраны для создания вакцины TOMAVAC.

Испытания вакцины TOMAVAC показали, что мыши и добровольцы, участвовавшие в экспериментах, производят высокие уровни нейтрализующих антител IgA в крови и IgG в кишечнике.

Важно отметить, что у добровольцев и мышей не было наблюдено никаких неблагоприятных побочных эффектов от вакцины.

Это исследование показало, что TOMAVAC является безопасной вакциной, обеспечивающей двойную защиту — в кишечнике и в крови. Она была представлена научному сообществу как первая вакцина против COVID-19, предназначенная для непосредственного употребления.

Исследование вакцины TOMAVAC было опубликовано в престижном зарубежном журнале «Frontiers in Nutritional Immunology» и проведены первые фазы испытаний на иммуногенность и биобезопасность на мышах и добровольцах.

Это открыло возможности для создания и внедрения вакцин против различных инфекций в Узбекистане в будущем.

Источник: anhor.uz.