В устройствах Apple весной 2021 года появятся 217 новых эмодзи

О новых эмодзи стало известно благодаря бета-версии iOS 14.5, которая уже доступна для разработчиков.

В Apple уже выпустили вторую бета-версию iOS 14.5, в которой, как оказалось, будет немало нововведений.

Так, в обновленной версии операционной системы будут исправлены ошибки, улучшат безопасности, а еще ОС станет работать более стабильно.

Но самым ярким нововведением становится появление более 200 новых эмодзи и новых жестов в Apple Music.

В общей сложности пользователям устройств Apple станет доступно 217 новых эмодзи, среди которых есть бородатая женщина, полыхающее сердце, вакцина, наушники AirPods Max и многое другое.

Финальная версия iOS 14.5 с новыми эмодзи должна выйти этой весной.