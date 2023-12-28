В ЦБ России нашли и назвали фразы мошенников, после которых нужно сразу бросать трубку

Банк России составил список распространенных фраз, которые мошенники активно используют в телефонных разговорах.

При услышании таких высказываний рекомендуется немедленно завершить разговор, чтобы избежать возможных мошеннических схем. Особенно подозрительной является фраза о «заявке на кредит», которая может свидетельствовать о мошенничестве.

Банк России советует прекратить общение сразу после услышанных подобных высказываний, чтобы не подвергаться риску. Также следует быть бдительными и не вступать в разговоры с теми, кто представляется «сотрудником Центробанка», поскольку официальные работники не звонят гражданам с просьбой провести банковские операции.

Банк России также предупреждает о ложных предложениях «специального или безопасного счета», которые мошенники используют для того, чтобы убедить людей перевести деньги.

Важно помнить, что не существует никаких «специальных» счетов, поэтому рекомендуется быть осторожными и не обсуждать такие предложения. Некоторые фразы, такие как «идут следственные действия» или «ваши деньги пытаются похитить», также могут являться признаками мошенничества.

Однако, следует помнить, что правоохранительные органы не проводят операции по телефону и никогда не запрашивают финансовые данные у граждан.

Также стоит быть осмотрительными при услышании фраз о «истекшем сроке действия сим-карты» или просьбе «продиктовать код из смс-сообщения», так как это может быть мошеннической уловкой. В целях безопасности рекомендуется избегать таких ситуаций.

Источник: ПА.