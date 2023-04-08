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В ЦБ предупредили россиян о краже денег с банковских карт с помощью QR-кода

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Специалисты Банка России сообщили, что мошенники в России организовали новую схему кражи денег с банковских карт.

Новая схема обмана предполагает использование QR-кода. Не все пользователи знают, как работает сервис снятия наличных денег по QR-коду, чем и воспользовались мошенники.

Они звонят абоненту, представляясь сотрудником банка и сообщает, что происходит якобы несанкционированный запрос на снятие денег со счета.

Для отмены операции мошенники просят прислать QR-код. То есть в этой схеме не просят данные банковской карты, и пользуются тем, что пользователи легкомысленно относятся к QR-кодам.

В результате, как только клиент отсылает код, злоумышленники снимают деньги в банкоматах со счета. Дело в том, что QR-код позволяет выдавать наличные без ввода ПИН-кода.

Важно помнить, что настоящие сотрудники банка никогда не просят у клиентов QR-код.

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