В топ-10 списка AnTuTu за март впервые входит чип MediaTek

В то время как результаты предварительных тестов отдавали предпочтение MediaTek Dimensity 9000, а не Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (по крайней мере, на Geekbench), из мартовского списка AnTuTu становится ясно, что Qualcomm снова доминирует в чартах. Восемь из десяти устройств оснащены новейшим флагманом Snapdragon, но MediaTek добилась значительных успехов в этом году, фактически впервые заняв четвертое место.

REDMAGIC 7 Pro занял первое место с результатом, превышающим отметку в 1 миллион, за ним последовала серия iQOO 9. Четвертым номером стал Redmi K50 Pro с Dimensity 9000, набравший почти 1 миллион, и его сопровождает OPPO Find X5 Pro в лагере MediaTek.

Кроме Dimensity 9000 и Snapdragon 8 Gen 1, ни один другой чип не попал в топ-чарты. Galaxy S22 Ultra с Exynos 2200 ненадолго появился в февральском списке, но не смог превзойти некоторые новые запуски.

За последние два года MediaTek сначала сосредоточилась на рынке недорогих и средних устройств, где она быстро завоевала долю рынка, а затем перешла на флагманы высокого класса, чтобы прочно закрепиться.

Dimensity 9000 не только использует самый передовой 4-нм техпроцесс TSMC, но также имеет уникальную архитектурную технологию. Процессор представляет собой комбинацию 1 суперядра X2, 3 больших ядер A710 и 4 малых ядер A510, что является последним решением ARM для флагманов.

Для тех, кто не ищет абсолютной производительности, а хочет большего времени автономной работы, MediaTek также предлагает, возможно, более стабильную платформу Dimensity 8100 на основе 5-нм техпроцесса. Этот использует обычную архитектуру 8+8 ARM big.LITTLE и обещает лучшее соотношение мощности и эффективности.