В ТОП-10 самых продаваемых смартфонов в мире за 2023 год вошли 7 моделей iPhone

Согласно анализу рынка смартфонов в 2023 году, проведенному специалистами Counterpoint Research, семь позиций в ТОП-10самых продаваемых смартфонов в мире заняли устройства Apple.

Наиболее популярным смартфоном за прошедший год стал iPhone 14, который составил 19% от общего объема продаж Apple. На втором и третьем местах расположились iPhone 14 Pro Max и Pro соответственно.

На четвертой строчке оказался iPhone 13, который является самой старой моделью в списке. Он продемонстрировал двузначный годовой рост продаж в Японии и Индии.

Следующие по популярности модели — это новейшие смартфоны серии iPhone 15. Они занимают пятую, шестую и седьмую позиции в списке, начиная с самой старшей версии и заканчивая базовой моделью.

Среди представителей Samsung в топ-10 значатся устройства бюджетной линейки A. Восьмое место занял Galaxy A14 5G, девятое — Galaxy A04e, а последнее десятое место досталось Galaxy A14 4G. Следует отметить, что в сравнении с прошлым годом, где в списке было только два смартфона Samsung, это значительное улучшение.

В целом, доля продаж топ-10 смартфонов достигла самого высокого уровня за всю историю — 20% в 2023 году против 19% в предыдущем году.