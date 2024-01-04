В «Тинькофф» предупредили россиян об изменениях онлайн-оплаты

Клиентам банка «Тинькофф» в ближайшее время потребуется установить сертификаты Минцифры или перейти на отечественные браузеры для онлайн-оплаты на сайтах.

Банк начал предупреждать своих пользователей о необходимости наличия таких сертификатов, которые будут требоваться для подтверждения оплаты картой в интернете. В окнах с подтверждением оплаты на смартфонах появляются соответствующие предупреждения, обратил внимание портал hi-tech.mail.ru.

Теперь, чтобы подтвердить оплату картой в интернете, необходимо будет использовать отечественные браузеры, которые уже поддерживают сертификаты Минцифры. Использование этих браузеров станет обязательным условием для подтверждения оплаты. Второй вариант — установить сертификаты на сторонний браузер. Инструкции по установке сертификатов можно найти на сайте банка.

В браузерах «Яндекс» и Atom (разработанный VK) уже включено распознавание российских сертификатов, разрабатываемых Национальным удостоверяющим центром (НУЦ РФ). Система сертификатов Минцифры была запущена в сентябре 2022 года, и тогда же перешел на отечественные сертификаты и банк Сбер.

Источник: hi-tech.mail.ru.