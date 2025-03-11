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В TikTok набрал популярность ролик о сломавшемся ноутбуке Lenovo на презентации

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

В TikTok стал вирусным ролик, в котором блогер под ником handyhase запечатлел момент, когда складной ноутбук Lenovo сломался во время презентации. Видео, записанное на выставке MWC 2025, за неделю собрало 4,2 миллиона просмотров.

В TikTok набрал популярность ролик о сломавшемся ноутбуке Lenovo на презентации

На мероприятии Lenovo представила концепт ноутбука ThinkBook Flip с вертикально складывающимся дисплеем.

Во время демонстрации нижняя часть экрана неудачно сложилась и погасла. Комментаторы иронично отреагировали на инцидент, подмечая, что это «самая надежная модель Lenovo» и что продукт «провалился в момент презентации». На момент написания новости видео, похоже было удалено, так как получило большую огласку.

В TikTok набрал популярность ролик о сломавшемся ноутбуке Lenovo на презентации

На презентации представители Lenovo не уточнили, когда ноутбук поступит в продажу. В разложенном состоянии экран устройства имеет диагональ 18,1 дюйма с разрешением 2000×2664 пикселей, а в сложенном — 13,1 дюйма.

Ноутбук оснащен процессором Intel Ultra 7, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем PCIe SSD, а также разъемами Thunderbolt 4.

В TikTok набрал популярность ролик о сломавшемся ноутбуке Lenovo на презентации

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