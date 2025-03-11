В TikTok набрал популярность ролик о сломавшемся ноутбуке Lenovo на презентации

В TikTok стал вирусным ролик, в котором блогер под ником handyhase запечатлел момент, когда складной ноутбук Lenovo сломался во время презентации. Видео, записанное на выставке MWC 2025, за неделю собрало 4,2 миллиона просмотров.

На мероприятии Lenovo представила концепт ноутбука ThinkBook Flip с вертикально складывающимся дисплеем.

Во время демонстрации нижняя часть экрана неудачно сложилась и погасла. Комментаторы иронично отреагировали на инцидент, подмечая, что это «самая надежная модель Lenovo» и что продукт «провалился в момент презентации». На момент написания новости видео, похоже было удалено, так как получило большую огласку.

На презентации представители Lenovo не уточнили, когда ноутбук поступит в продажу. В разложенном состоянии экран устройства имеет диагональ 18,1 дюйма с разрешением 2000×2664 пикселей, а в сложенном — 13,1 дюйма.

Ноутбук оснащен процессором Intel Ultra 7, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем PCIe SSD, а также разъемами Thunderbolt 4.