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В Tesla прокомментировали хитрый прием зарядки с мокрым полотенцем

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Компания Tesla призвала владельцев электромобилей не заворачивать кабели зарядных станций Supercharger во влажные полотенца.

Такая практика набирала популярность, так как влажная ткань обманывала датчики температуры, позволяя увеличивать мощность зарядки.

Однако Tesla отмечает, что такая практика не прибавляет скорость и мешает работе системы охлаждения, создавая риск перегрева.

Компания призывает владельцев электрокаров отказаться от мокрых полотенец, чтобы системы могли работать правильно и выявлять реальные проблемы.

Tesla обеспокоена тем, что подобные действия могут привести к поломкам оборудования и снижению стабильности зарядной инфраструктуры.

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