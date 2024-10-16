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В Telegram заработала новая схема обмана с уведомлением об удалении аккаунта

Автор На чтение 1 мин Просмотров 599 Опубликовано

В России появилась новая схема мошенничества, связанная с мессенджером Telegram. Злоумышленники запугивают неопытных пользователей, утверждая, что их аккаунт будет удален, и просят сообщить код из СМС, чтобы избежать этого, пишет hi-tech.mail.ru.

Как происходит обман? Пользователь получает сообщение якобы от техподдержки Telegram, в котором говорится, что на его аккаунт подана заявка на удаление.

Для отмены необходимо ввести код из смс. Затем мошенник отправляет ссылку на поддельный сайт, который выглядит как официальный ресурс Telegram или других популярных сервисов. На этом сайте жертве предлагают ввести свой номер телефона для авторизации.

После ввода номера на телефон приходит СМС с одноразовым кодом, который сразу видят мошенники. Они удаляют переписку и блокируют обманутого пользователя.

Полученные данные могут использоваться для доступа к банковским счетам или оформления кредитов. Известны случаи, когда мошенники оформляли крупные кредиты на жертву, используя эту схему.

Мошенники активно ищут жертв в различных Telegram-каналах, нацеливаясь на взрослых и пенсионеров, которые менее осведомлены о современных технологиях.

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