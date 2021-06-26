Telegram получил большое обновление, которое принесло важные дополнения.

Разработчики популярного в мире мессенджера обновили приложение для смартфонов. Теперь в Telegram есть возможность совершать групповые видеозвонки и во время сеанса демонстрировать участника действия на экране смартфона.

Также включить изображение с экрана смартфона можно во время голосового чата.

Такое решение позволит проводить онлайн-уроки и показывать презентации. Пока видеоконференция рассчитана на 30 участников, но разработчики обещают расширить этот лимит. Помимо этого в Telegram появились анимированные фоны.