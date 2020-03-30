В Telegram с обновлением добавили папки для чатов и каналов

Мессенджер Telegram получил большое обновление, и теперь в нем появились папки, в которые можно сохранить чаты и группы.

Папки позволяют сортировать чаты по категориям, причем они уже есть в интерфейсе, и как только список чатов в мессенджере станет длинным, можно будет их начать сортировать по папкам.

Также разработчики предусмотрели «Архивные чаты», в которых можно сохранять важные сообщения и чаты, причем архивные папки можно будет скрыть.

В Telegram для компьютеров тоже добавили папки, которые размещены в боковой панели. Также там есть быстрый доступ к самим папкам.

Помимо этого, в Telegram появилась возможность просмотра статистики канала, если у него более 1000 подписчиков. Еще добавили новые анимации и эмодзи.