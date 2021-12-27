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В Telegram прокомментировали заявление главы Signal о безопасности Telegram

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Недавно основатель компании Signal Мокси Марлинспайк (Moxie Marlinspike) сделал заявление, в котором он сказал, что Facebook даже безопаснее чем Telegram.

По его словам любой пользователь мессенджера имеет прямой доступ ко всей базе незащищенных данных пользователей. Свои слова глава Signal ничем не подтвердил.

На это заявление уже отреагировали разработчики.

Как сообщает iXBT.com, в Telegram прокомментировали заявление главы Signal о безопасности Telegram, сообщив, что все вышеизложенное не является правдой.

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