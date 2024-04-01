В Telegram предложили новый функционал для бизнес-аккаунтов

Популярный мессенджер Telegram представил новые возможности для бизнес-пользователей, которые теперь доступны с подпиской Premium. Пользователи, имеющие такую подписку, теперь могут превратить свой аккаунт в бизнес-аккаунт и использовать ряд новых функций.

Это включает часы работы, адрес, быстрые ответы, автоматические сообщения, настройку пустой страницы чата, а также поддержку чат-ботов и другие возможности.

Подписка Premium стоит 460 рублей в месяц или 3,3 тыс. рублей в год. Однако Telegram также объявил, что эти преимущества будут доступны «совершенно бесплатно» для бизнес-пользователей в течение ограниченного периода времени.

Начиная с последнего обновления, функции для бизнеса будут доступны всем пользователям, даже без необходимости владения навыками программирования.

Telegram также заявил о «новой эпохе в истории Telegram-ботов». Бизнес-пользователи теперь смогут подключать ботов, которые будут анализировать полученные сообщения и отвечать на них от имени аккаунта.