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В Telegram предложили новый функционал для бизнес-аккаунтов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Популярный мессенджер Telegram представил новые возможности для бизнес-пользователей, которые теперь доступны с подпиской Premium. Пользователи, имеющие такую подписку, теперь могут превратить свой аккаунт в бизнес-аккаунт и использовать ряд новых функций.

В Telegram предложили новый функционал для бизнес-аккаунтов

Это включает часы работы, адрес, быстрые ответы, автоматические сообщения, настройку пустой страницы чата, а также поддержку чат-ботов и другие возможности.

Подписка Premium стоит 460 рублей в месяц или 3,3 тыс. рублей в год. Однако Telegram также объявил, что эти преимущества будут доступны «совершенно бесплатно» для бизнес-пользователей в течение ограниченного периода времени.

Начиная с последнего обновления, функции для бизнеса будут доступны всем пользователям, даже без необходимости владения навыками программирования.

Telegram также заявил о «новой эпохе в истории Telegram-ботов». Бизнес-пользователи теперь смогут подключать ботов, которые будут анализировать полученные сообщения и отвечать на них от имени аккаунта.

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