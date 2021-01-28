В Telegram появилась функция переноса переписки из мессенджера WhatsApp

В Telegram появилась функция переноса переписки из мессенджера WhatsApp28.01.2021 18:41
После изменения политики конфиденциальности в мессенджере WhatsApp, многие пользователи решили перейти на другие сервисы отправки сообщений.
В Telegram решили воспользоваться возникшей ситуацией и выпустили обновление 7.4 для iOS, в котором встроена функция переноса сообщений в Telegram из WhatsApp.
Также в Telegram можно перенести переписку из Line и KakaoTalk.
Обновление Telegram также позволяет регулировать громкость в голосовых чатах для отдельных участников и отправлять разработчикам жалобы на группу или каналы, если они выдают себя за организации или представителей компаний.
Напомним, самый популярный в мире мессенджер после изменения политики конфиденциальности лишился более 30 млн пользователей. Все они перешли конкурентам среди которых оказался Telegram.
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