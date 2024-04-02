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В Telegram ограничат скорость загрузки пользователей без Premium подписки

Автор На чтение 1 мин Просмотров 22 Опубликовано

Разработчики Telegram планируют ограничить скорость загрузки и выгрузки файлов для пользователей без платной подписки, если они превысят лимит по трафику, пишет «Газета.ру».

Подробности о лимите пока не раскрываются, но предполагается, что скорость будет ограничена до 10 Мбит/с на 60 минут при повторных превышениях лимита.

Павел Дуров, основатель Telegram, ранее заявлял, что все функции мессенджера останутся неограниченными для пользователей бесплатной версии. Однако, с увеличением числа новых пользователей, разработчики решили пересмотреть работу мессенджера для обеспечения его стабильной работы.

Одной из функций, доступной в платной подписке Telegram Premium, является «Ускоренная загрузка», которая позволяет скачивать файлы без ограничений скорости. Пользователям из России предлагается подписка за 299 рублей в месяц.

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