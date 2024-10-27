В Telegram найдена уязвимость, которая грозит взломом аккаунта

Уязвимость в Telegram позволяет хакерам красть аккаунты через ПК.

В Telegram обнаружена уязвимость, позволяющая хакерам красть аккаунты, если они получат доступ к компьютеру жертвы, пишет ТАСС.

Как сообщил Алексей Новиков, управляющий директор компании Positive Technologies, злоумышленнику достаточно скопировать директорию с файлами Telegram Desktop и запустить сессию без необходимости перехвата СМС.

Новиков объяснил, что если на аккаунте жертвы не установлен облачный пароль, то после кражи файлов хакер может легко открыть вторую сессию Telegram на своем устройстве. Это дает ему доступ к перепискам и возможность отправлять сообщения от имени владельца аккаунта.

По словам эксперта, в последние годы киберпреступники активно используют эту уязвимость для кражи аккаунтов Telegram. Они не только читают переписки, но и могут оставаться в активных сессиях, что позволяет им писать сообщения в чатах от имени жертвы.