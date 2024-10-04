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В Telegram исправили все проблемы с мессенджером из-за событий на Ближнем Востоке

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В Telegram подтвердили, что мессенджер испытывал «беспрецедентные нагрузки» из-за недавних событий на Ближнем Востоке.

1 и 3 октября пользователи сообщали о временных проблемах с подключением и трудностями с доступом к медиа.

Теперь все проблемы с доступом к мессенджеру устранены. Команда Telegram принесла извинения за причиненные неудобства.

«Благодаря усилиям нашей технической команды Telegram остался доступным в большинстве стран, и все проблемы теперь полностью решены» — говорится в сообщении.

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