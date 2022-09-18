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В Telegram добавили новые способы авторизации, реакции без границ и эмодзи-статусы

Автор На чтение 1 мин Просмотров 39 Опубликовано

Telegram выпустила очередное большое обновление мессенджера, где добавили некоторые функции, которые отсутствуют в ряде популярных мессенджеров.

Теперь в Telegram можно авторизоваться не только с помощью SMS, так как код также может прийти на электронную почту.

Также можно входить с Apple или Google аккаунтов, а это значительно упрощает процесс регистрации.

Для общения были добавлены новые реакции, которые ранее были доступны только в Telegram Premium, причем был переработан интерфейс работы с реакциями.

Владельцам Telegram Premium теперь можно в строке имени устанавливать эмодзи-статус, таким образом пользователь может показать другим свое настроение или чем он сейчас занимается.

На Android-смартфонах добавили возможность выбора очерёдности загрузки, а на Android 13 и выше можно выбрать тематическую иконку приложения, которая будет автоматически подстраиваться под тёмную тему и основной цвет.

Telegram
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