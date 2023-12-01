В Telegram добавили функцию похожих каналов и другие нововведения

Telegram обновился до версии 10.3 и привнёс в приложение множество полезных функций. Одно из главных нововведений заключается в возможности делать репосты историй, опубликованных друзьями и каналами. Теперь можно дополнять репосты текстом, видеокомментарием и аудиодорожкой, а также выбирать, кто будет видеть эти перепосты. Кроме того, пользователи могут добавлять видеосообщения в свои собственные истории.

В обновлении также появилась функция рекомендованных каналов. Когда пользователь подписывается на новый канал, он будет показан в отдельной вкладке. Это поможет пользователям находить потенциально интересный им контент.

Теперь можно устанавливать индивидуальные обои для каждого отдельного чата, а подписчики с премиум-аккаунтами могут выбирать уникальные цветовые сочетания и логотипы для своего профиля.

Расшифровка аудио- и видеосообщений стала доступна для всех пользователей, хотя те, у кого нет платной подписки, могут расшифровывать только сообщения, длительность которых не превышает двух минут в неделю.

Администраторы каналов получили доступ к статистике просмотров реакций, историй и пересылок. Также им предоставлен новый интерфейс для управления реакциями, позволяющий добавлять или удалять эмодзи, а также использовать смайлики из пользовательских наборов.

Кроме того, теперь Telegram автоматически распознает язык программирования в тексте и подсвечивает синтаксис, когда сообщение отформатировано в виде кода.

Также стоит отметить, что мессенджер запоминает режим отображения при просмотре групп с темами, позволяя выбирать между отдельными темами и единым чатом.