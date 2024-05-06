В Telegram число мошеннических ресурсов выросло в полтора раза

Данные «Лаборатории Касперского» показывают, что число попыток российских пользователей перейти на фишинговые ресурсы, выдающие себя за Telegram, выросло в 1,5 раза в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фишеры используют различные легенды, чтобы привлечь потенциальных жертв на поддельные страницы авторизации Telegram.

Среди распространенных легенд злоумышленников были предложения участвовать в опросах, получить доступ к каналам для взрослых, заработать игровую валюту, протестировать премиум-подписку Telegram или получить доступ к перепискам других пользователей.

Исследовательская группа Positive Technologies также сообщила о новых способах кражи аккаунтов, включая подделку голосовых сообщений с использованием нейросетей и создание ложных аккаунтов.

Популярность Telegram не ограничивается только личным общением, так как у него есть функции социальных сетей, что увеличивает количество атак на его пользователей. Эксперты отмечают, что увеличение числа мошенничеств коррелирует с ростом числа пользователей.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России оценило долю Telegram в 10% российского мобильного трафика.

С февраля 2022 года использование Telegram выросло в четыре раза.

Источник: Известия.