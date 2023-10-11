В столице РФ провели презентацию новых продуктов realme

В Москве состоялась презентация новой линейки продуктов от китайского бренда realme.

Одной из главных новинок является смартфон realme 11. Он отличается камерой на 108 Мп, высокой производительностью для своего класса и быстрой зарядкой на 67 Вт. Цена составляет 22 999 рублей за модель с 8/128 Гб и 25 999 рублей за модель с 8/256 Гб. Также были представлены две модели наушников — realme Buds Air 5 и realme Buds T300.

Первая модель оснащена активным шумоподавлением до 50 дБ, в то время как вторая модель предлагает насыщенные и глубокие басы благодаря увеличенному динамическому бас-драйверу 12,4 мм.

Наушники Buds Air 5 доступны в белом и синем цветах по цене 7499 рублей. Модель Buds T300 предлагается в белом и черном цветах за 4499 рублей.

Продажи всех этих гаджетов уже начались в розничных магазинах и интернет-магазинах.