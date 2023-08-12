В «Стиме» появилась демоверсия стратегии Tempest Rising

Год назад THQ Nordic представила свою новую стратегию в реальном времени под названием Tempest Rising. На этот раз, в рамках традиционной презентации, был представлен трейлер, демонстрирующий игровой процесс данной игры.

События Tempest Rising разворачиваются в постапокалиптическом мире после ядерной войны, где игрокам предстоит участвовать в конфликтах трёх фракций за власть и ресурсы. Создатели обещают предложить классический геймплей, вдохновлённый лучшими образцами стратегий 1990-2000 годов, в том числе знаменитой серией Command & Conquer, которую рассматривают как духовного наследника.

Важно отметить, что разработчики не только продемонстрировали геймплей Tempest Rising, но и предоставили всем поклонникам жанра возможность опробовать его сами. Бесплатная демоверсия игры появилась на платформе Steam. В этой демоверсии доступна первая миссия одиночной кампании, где игроки смогут вступить в роли Сил глобальной обороны и принять участие в миротворческих операциях. Кроме того, полная версия игры также обещает интересную кампанию династии Бури.

Игра Tempest Rising планируется для выхода на персональных компьютерах (РС), однако точная дата релиза пока остаётся неизвестной.