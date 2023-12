В Steam запущена большая зимняя распродажа

Steam запустил свою ежегодную зимнюю распродажу, предлагая геймерам внушительные скидки на множество игр. Список включает как крупные хиты, так и инди-игры.

Однако, для приобретения некоторых игр может потребоваться использование VPN и иностранного аккаунта, так как не все издатели разрешают покупку своих игр в российском регионе.

Среди предложений на зимней распродаже Steam можно найти такие игры, как Age of Wonders 4 со скидкой 30%, Stellaris со скидкой 70%, Elder Ring со скидкой 40%, Kena: Bridge of Spirits со скидкой 60%, Divinity: Original Sin II — Definitive Edition со скидкой 70%, Hades со скидкой 50%, Dead Cells со скидкой 50%, Mechwarrior 5 — Mercenaries со скидкой 50%, RoboCop: Rogue City со скидкой 30%, Chivalry II со скидкой 60%, Lies of P со скидкой 20%, Hunt: Showdown со скидкой 65%.

Весь список предложений доступен в каталоге Steam. Распродажа продлится до 4 января 2024 года.