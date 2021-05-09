В Steam запретили публиковать фотореалистичную эротическую игру

Эротическая игра Holodexxx не поступит в продажу на платформе Steam, о чем заявил разработчик после того как площадка отклонила игру в очередной раз.

В фотореалистичной игре Holodexxx используются 3D-модели порноактрис, к тому же у проекта есть контент 18+.

Это и стало причиной отказа в размещении VR-игры на площадке Steam, только модераторы магазина объяснили это разработчикам очень поздно.

До этого каждую заявку о размещении Holodexxx отклоняли без объяснений.

Стоит отметить, что в Steam есть много проектов с эротическими сценами, и их пока никто не собирается удалять с площадки.