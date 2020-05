В Steam продолжают радовать геймеров своими предложениями. На этот раз в цифровом магазине запустили продажу целой коллекции игр по выгодной цене.

В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.

Распродажа стартовала в поддержку геймеров, которые соблюдают социальную дистанцию и находятся дома в период карантинов.

Более того, запущенная акция является еще и благотворительной, так как всю выручку с продажи игр намерены направить в благотворительные организации Северной Америки и Европы.

В России набор игр можно приобрести за 904 рубля, и в нем в том числе будут такие игры как Tomb Raider, Just Cause, Deus Ex.