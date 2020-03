В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и игру про Лару Крофт

С пятницы в Steam организовали раздачу нескольких игр в Steam.

Как выяснилось, с 20 марта в Steam раздают бесплатно Tomb Raider и игру про Лару Крофт (Lara Croft and the Temple of Osiris).

Скачать игры бесплатно можно будет до 10 часов утра по московскому времени 24 марта.

Предполагается, что бесплатная раздача игр это попытка Valve стимулировать геймеров оставаться дома на фоне пандемии коронавируса.