В Steam началась крупная распродажа игр Rockstar Games

В Steam началась крупная распродажа игр Rockstar Games01.02.2020 21:26
Steam запустили распродажу популярных во всем мире игр компании Rockstar Games.
Зарегистрированные в Steam пользователи в данный момент могут существенно сэкономить, ведь сейчас на 10 игр предлагаются скидки от 20% до 70%.
К примеру, на Grand Theft Auto V скидка составляет 749 рублей, а Red Dead Redemption 2 сейчас стоит 1 999 рублей, что на 20% дешевле, чем стандартная цена.
Самую большую скидку разработчики предоставили L.A. Noire The Complete Edition. Ее цена сейчас составляет 209 рублей.
Среди всех игр Rockstar Games в данный период самыми дешевыми считаются Bully Scholarship Edition и Max Payne, которые отдают с 65% скидкой по 139 рублей за каждую игру.
Специальное предложения от Rockstar Games будет действовать до 6 февраля.
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