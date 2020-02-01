В Steam началась крупная распродажа игр Rockstar Games

Steam запустили распродажу популярных во всем мире игр компании Rockstar Games.

Зарегистрированные в Steam пользователи в данный момент могут существенно сэкономить, ведь сейчас на 10 игр предлагаются скидки от 20% до 70%.

К примеру, на Grand Theft Auto V скидка составляет 749 рублей, а Red Dead Redemption 2 сейчас стоит 1 999 рублей, что на 20% дешевле, чем стандартная цена.

Самую большую скидку разработчики предоставили L.A. Noire The Complete Edition. Ее цена сейчас составляет 209 рублей.

Среди всех игр Rockstar Games в данный период самыми дешевыми считаются Bully Scholarship Edition и Max Payne, которые отдают с 65% скидкой по 139 рублей за каждую игру.

Специальное предложения от Rockstar Games будет действовать до 6 февраля.