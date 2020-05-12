В Steam может появиться программа лояльности

Для пользователей магазина Steam скоро может появится программа лояльности, которую якобы уже разрабатывает в компании Valve.

О вероятном появлении программы лояльности в онлайн-магазине рассказал зарубежных источникам один из разработчиков платформы SteamDB Павел Джундик (Pavel Djundik).

В свою очередь в компании данное сообщение пока никак не прокомментировали.

Сообщается, что в Steam появится система бонусных баллов, которые можно использовать для оценки отзывов или получить с помощью баллов скидки на игры.