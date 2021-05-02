В Steam до 10 мая доступна для загрузки демоверсия игры Resident Evil Village

Скачать демоверсию игры можно до 10 мая на все поддерживаемые платформы.

В магазине Steam на несколько дней стала доступна для загрузки Resident Evil Village. На то, чтобы ознакомится и поиграть в магазине дают лишь час.

За это время пользователям будет доступно для ознакомления две локации на выбор — древней и замком Димитреску.

Таймер работает во время паузы или кат-сценах. Полноценный запуск игры состоится через пять дней, и она будет доступна для владельцев PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 и Google Stadia.