В Steam автоспортивный симулятор GRID распродают за 217 рублей

Акция на GRID предоставляется на площадке Steam.

Популярный среди геймеров сервис Steam запустил распродажу автоспортивного симулятора GRID.

Сейчас тайтл предлагают всего за 217 рублей, и это при том что обычная цена на него составляет 725 рублей.

Скидка на игру будет действовать до 20 июня. В период проведения распродажи, зарегистрированные в Steam пользователи могут со скидкой в 70% купить и версию GRID Ultimate Edition.

Если ранее ее продавали за 1085 рублей, то сейчас специальное издание предлагают за 325 рублей.

