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В Steam автоспортивный симулятор GRID распродают за 217 рублей

07.06.2020 14:53

Акция на GRID предоставляется на площадке Steam.
Популярный среди геймеров сервис Steam запустил распродажу автоспортивного симулятора GRID.

Сейчас тайтл предлагают всего за 217 рублей, и это при том что обычная цена на него составляет 725 рублей.

Скидка на игру будет действовать до 20 июня. В период проведения распродажи, зарегистрированные в Steam пользователи могут со скидкой в 70% купить и версию GRID Ultimate Edition.

Если ранее ее продавали за 1085 рублей, то сейчас специальное издание предлагают за 325 рублей.

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