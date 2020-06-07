В Steam автоспортивный симулятор GRID распродают за 217 рублей

В Steam автоспортивный симулятор GRID распродают за 217 рублей07.06.2020 14:53
Акция на GRID предоставляется на площадке Steam.
Популярный среди геймеров сервис Steam запустил распродажу автоспортивного симулятора GRID.
Сейчас тайтл предлагают всего за 217 рублей, и это при том что обычная цена на него составляет 725 рублей.
Скидка на игру будет действовать до 20 июня. В период проведения распродажи, зарегистрированные в Steam пользователи могут со скидкой в 70% купить и версию GRID Ultimate Edition.
Если ранее ее продавали за 1085 рублей, то сейчас специальное издание предлагают за 325 рублей.
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