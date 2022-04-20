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В США «умные дома» навсегда отключились после остановки серверов компании Insteon

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Insteon прекратила свое существование без предупреждения, и оставила владельцев «умных домов» с бесполезным оборудованием.
В США все кто приобретал устройства «умного» дома компании Insteon теперь не могут нормально пользоваться всей системой.

Без каких-либо объяснений компания отключила свои серверы, закрыла форму и техподержку, при этом сайт все еще работает.

Вся технология «умного» дома от Insteon работала через облачную платформу, а после ее отключения датчики перестали нормально функционировать.

Insteon на рынке США пользовалась огромным спросом, компания выпускала «умные» розетки, лампочки, датчики движения и камеры.

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