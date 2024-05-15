В США трактора встали на полях из-за вспышки на Солнце

Солнечные бури могут вызывать временные проблемы с работой систем GPS и других устройств, зависимых от сигналов спутников.

В данном случае, солнечный шторм привел к проблемам с точностью систем GPS и RTK, используемых в сельском хозяйстве, особенно в посевном сезоне.

Производитель тракторов John Deere предупредил фермеров о возможных проблемах, связанных с точностью систем, используемых в их тракторах.

Фермеры сообщают, что их тракторы остановлены на полях из-за отсутствия GPS и проблем с точностью. Это может привести к проблемам при сборе урожая, особенно если посев производился во время недоступности точных систем позиционирования.

Не только тракторы John Deere, но и тракторы других марок также могут столкнуться с подобными проблемами, так как они зависят от систем GPS и RTK для точного позиционирования при работе на полях.