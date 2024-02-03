В США сняли на видео попытку остановить электрокары с помощью отбойника

Университет Небраски в Линкольне провел уникальные испытания, в ходе которых электрический пикап Rivian R1T столкнулся с неожиданными препятствиями. Все ожидали, что стандартный отбойник выдержит удар, но результаты оказались поразительными.

Трехтонный пикап Rivian R1T, двигаясь со скоростью 100 км/ч, с легкостью преодолел отбойник.

Однако, вместо того чтобы остановиться, автомобиль продолжил свой путь и врезался в бетонный барьер, установленный на всякий случай за первым препятствием.

Однако, испытания не ограничились только Rivian R1T. На арену вышла также популярная модель электрокара Tesla Model 3. Многие были уверены, что он справится с отбойником так же легко, как и его конкурент.

Однако, ожидания оказались ошибочными. Tesla Model 3 проскочила под отбойником, но при этом потеряла крышу, получив значительные повреждения.