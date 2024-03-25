В США сделали новый тип батареи с жидким железом

Исследователи из США разработали новую конструкцию батареи, используя обычное химическое вещество, применяемое на водоочистных сооружениях.

Эта проточная батарея на основе железа показала стабильность в течение тысячи циклов зарядки, сохраняя 98,7% своей максимальной емкости.

Это значительное улучшение по сравнению с предыдущими исследованиями батарей на основе железа. Батарея хранит энергию в уникальной жидкой химической формуле, которая сочетает заряженное железо с жидким электролитом на основе фосфата с нейтральным pH.

Это химическое вещество, называемое азотистым трифосфонатом, доступно в промышленных количествах и используется для уменьшения коррозии на водоочистных сооружениях.

Батарея может служить резервным генератором энергии в городской или пригородной инфраструктуре, она безопасна в использовании и более доступна благодаря использованию коммерчески доступных реагентов.

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