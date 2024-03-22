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В США сделали и отправляют заказчикам первый биометрический «умный» пистолет

Автор На чтение 1 мин Просмотров 160 Опубликовано

Пистолеты, которые как из фильма, могут стрелять только в руках авторизованного пользователя, создала американская компания Biofire.

Как сообщил телеканал NBC, умные пистолеты будут поставлены первым заказчикам до конца месяца. Их тестирование прошло успешно, а стоимость одного такого пистолета составляет 1,5 тыс. долларов.

Первая партия «умных пистолетов» калибра 9 мм будет отправлена инвесторам и людям из ближайшего окружения компании уже в марте.

Это значительный прорыв в области безопасности оружия, который поможет предотвратить несчастные случаи и неправомерное использование огнестрельного оружия.

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