В США провели испытания гражданского сверхзвукового самолёта XB-1

Первый частный сверхзвуковой самолет после ухода Concorde из эксплуатации два десятилетия назад совершил свой первый полет.

22 марта сверхзвуковой демонстратор Boom XB-1 взлетел в небо в авиационно-космическом порту Мохаве в Мохаве, Калифорния.

После посадки последнего «Конкорда» 6 ноября 2003 года, мир лишился коммерческих сверхзвуковых авиаперевозок.

Однако сегодня НАСА и ряд частных компаний активно работают над проектами, целью которых является восстановление сверхзвуковых полетов, которые будут экологически безопасными и экономически выгодными.

С главным летчиком-испытателем Биллом «Доком» Шумейкером за штурвалом, XB-1 успешно совершил свой первый полет, демонстрируя свою способность летать без отколовшихся деталей.

Летчик-испытатель Тристан «Джеппетто» Бранденбург следил за полетом на самолете T-38 chase, подтверждая высоту и скорость. XB-1 имеет длину 19 м и размах крыльев 6 м, достигая высоты 2170 м и скорости до 238 узлов 440 км/ч, благодаря трем двигателям GE J85-15, создающим тягу до 12 300 фунтов.



Boom сообщает, что после подтверждения аэродинамических характеристик и летных качеств, XB-1 будет увеличивать скорость до превышения 1 Маха в последующих испытаниях.

XB-1 снабжен инновационной системой дополненной реальности, оптимизированной с использованием цифровых технологий, а также имеет конструкцию из углеродного композита и сверхзвуковые воздухозаборники.

Целью XB-1 является разработка технологии, которая будет применена в сверхзвуковом реактивном лайнере Overture компании, способном перевозить до 80 пассажиров со скоростью 1,7 Маха.

«Сегодня XB-1 осуществил полет в том же воздушном пространстве, где в 1947 году Bell X-1 впервые преодолел звуковой барьер», — сказал Блейк Шолл, основатель и генеральный директор Boom Supersonic.