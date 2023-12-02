В США появилась дорога с беспроводной зарядкой для электрокаров

В США была впервые введена беспроводная технология зарядки на общественных дорогах, что было объявлено изданием New Atlas. Этот инновационный подход будет протестирован в Детройте. Благодаря этой технологии электромобили смогут заряжаться без необходимости использования специальных зарядных станций. Водителям больше не нужно будет планировать остановки для подзарядки и беспокоиться о запасе заряда своего автомобиля.

Индуктивные катушки, встроенные под дорогами, передают энергию беспроводным способом на приемники, установленные под электромобилями. Передача энергии осуществляется через короткий воздушный зазор, который обеспечивает зарядку, как во время стоянки, так и во время движения автомобиля.

Эта инфраструктура также может устранить необходимость в больших аккумуляторных батареях, что позволит снизить затраты на производство транспортных средств и активнее внедрять электрическую мобильность.

Проект в Детройте предусматривает установку индуктивных зарядных катушек компании Electreon Wireless под дорожным покрытием на участке улицы в районе Корктауна. Катушки, изготовленные из меди, активируются только при движении транспортного средства, оборудованного приемником Electreon. Они передают электричество по беспроводной сети через магнитное поле, заряжая аккумулятор автомобиля.

В рамках пятилетнего пилотного проекта для сбора данных начнут использовать электромобиль Ford E-Transit с приемником. Специалисты смогут изучить технологию в реальных условиях и, в случае успеха, возможно применить ее в общественном транспорте. Планируется открыть эту электрическую систему для широкой общественности в ближайшие годы.

Компания Electreon уже установила две станции статической индуктивной зарядки, и в рамках проекта реконструкции на участке Мичиган-авеню в следующем году рассматривается возможность установки дополнительных станций по всему штату Мичиган.