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В США оказался самый дорогой тариф интернета, в России — один из дешевых

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Согласно исследованию, проведенному британским сайтом Cable.co.uk, США и Канада являются одними из самых дорогих стран по стоимости мобильной передачи данных. В среднем, в США стоимость составляет 6 долларов за гигабайт, а в Канаде — 5,37 долларов за гигабайт.

С другой стороны, Великобритания предлагает более доступные тарифы, средняя стоимость гигабайта данных составляет всего 0,62 доллара.

Израиль же занимает первое место среди стран с самыми низкими тарифами на мобильную передачу данных: в среднем 0,02 доллара за гигабайт, а в некоторых случаях даже 0,001 доллара за гигабайт. Россия оказалась страной с одним из самых дешевых интернетов.

Такие различия в стоимости обусловлены несколькими факторами, включая качество телекоммуникационной инфраструктуры, наличие сетей 4G и 5G, а также уровень конкуренции между операторами.

В странах с хорошо развитой инфраструктурой и широким покрытием высокоскоростных сетей мобильная связь обычно имеет более низкую стоимость.

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