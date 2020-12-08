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В США научились диагностировать коронавирус SARS-CoV-2. с помощью приложения на смартфоне

08.12.2020 21:00

Представьте, что вы делаете мазок из ноздрей, вставляете мазок в устройство и через 15-30 минут получаете данные на свой телефон, которые сообщают вам, инфицированы ли вы вирусом COVID-19. Это было видение группы ученых из институтов Гладстона, Калифорнийского университета в Беркли (Калифорнийский университет в Беркли) и Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF). А теперь они сообщают о научном прорыве, который приближает их к воплощению этого видения в жизнь.

Одним из основных препятствий на пути к борьбе с пандемией COVID-19 и возобновлению работы сообществ по всей стране является доступность массового экспресс-тестирования. Знание того, кто инфицирован, даст ценную информацию о потенциальном распространении и угрозе вируса как для политиков, так и для граждан.

Тем не менее, людям часто приходится ждать результатов несколько дней или даже дольше, если есть задержки с обработкой лабораторных тестов. И ситуация усугубляется тем фактом, что у большинства инфицированных людей симптомы легкие или отсутствуют, но они все еще переносят и распространяют вирус.

В новом исследовании, опубликованном в научном журнале Cell , команда из Гладстона, Калифорнийского университета в Беркли и UCSF описала технологию для основанного на CRISPR теста на COVID-19, в котором используется камера смартфона для получения точных результатов менее чем за 30 минут.

Методика была разработана в сотрудничестве с биоинженером Калифорнийского университета в Беркли Дэниелом Флетчером, доктором философии, а также Дженнифер Дудна, доктором философии, которая является старшим исследователем в Гладстоне, профессором Калифорнийского университета в Беркли, президентом Института инновационной геномики и исследователем Ховарда. Медицинский институт Хьюза. Дудна недавно получил Нобелевскую премию по химии 2020 года за совместное открытие редактирования генома CRISPR-Cas, технологии, лежащей в основе этой работы.

Их новый диагностический тест может не только дать положительный или отрицательный результат, но и измерить вирусную нагрузку (или концентрацию SARS-CoV-2 , вируса, вызывающего COVID-19) в данном образце.

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