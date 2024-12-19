В США начались продажи прозрачного OLED-телевизора LG Signature за 6,2 млн рублей

Компания LG Electronics анонсировала на американском рынке Signature OLED T, который стал первым в мире прозрачным OLED-телевизором с беспроводным подключением. Уникальная новинка имеет диагональ 77 дюймов и ценник в 60 000 долларов.

Телевизор предлагает 4K-экран с частотой обновления 120 Гц и может переключаться между прозрачным и непрозрачным режимами.

Это позволяет использовать его не только для просмотра, но и как элемент интерьера. Функция Always-On-Display демонстрирует цифровые произведения искусства, фотографии и актуальную информацию, такую как погода и спортивные результаты.

Телевизор оснащён технологией LG Zero Connect Box, которая обеспечивает беспроводную передачу видео и аудио почти без задержек.

Он также поддерживает технологии NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium для более плавного игрового процесса. Качество изображения улучшает процессор LG α11 AI.

Стоимость телевизора на рынке США составляет 60 000 долларов или 6,2 млн рублей.