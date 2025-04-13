В США на территории «Зоны 51» найден загадочный объект

Загадочная башня на «Зоне 51» привлекла внимание.

На спутниковых снимках Google Earth была найдена необычная треугольная башня на территории секретной базы «Зона 51» в Неваде.

Это открытие вызвало бурное обсуждение в социальных сетях, где некоторые пользователи предположили, что объект может быть связан с инопланетянами.

На Reddit обсуждали, что башня напоминает монолит из фильма «2001 год: Космическая одиссея», а некоторые шутливо называли её «док-станцией для НЛО». Однако есть мнение, что это просто пилон для испытаний радаров на полигоне Тонопа, где тестируются технологии «стелс».

Обсуждение стало более актуальным после выхода документального фильма «Эпоха раскрытия», который исследует 80-летнюю историю изучения НЛО и утверждает, что США работали над обратной разработкой инопланетных технологий.

В фильме Марко Рубио, тогдашний госсекретарь, отметил, что над закрытыми ядерными объектами были замечены неопознанные летательные аппараты, которые не принадлежали США.

Фильм призывает правительство рассекретить исследования НЛО, однако критики утверждают, что он не предоставляет убедительных доказательств существования инопланетян. Режиссёр Дэн Фарах считает, что отсутствие доказательств само по себе является проблемой.

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