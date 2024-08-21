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В США изобрели твердотельный вентилятор для охлаждения ультратонких гаджетов

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Американская компания xMEMS разработала твердотельный вентилятор, который можно использовать в различных устройствах.

В США изобрели твердотельный вентилятор для охлаждения ультратонких гаджетов

Традиционные вентиляторы не подходят для многих гаджетов из-за своих размеров, поэтому инженеры xMEMS предложили решение — твердотельный вентилятор размером около одного миллиметра, способный эффективно охлаждать электронные компоненты.

Модель XMC-2400 µCooling основана на микроэлектромеханических системах (MEMS) и использует ультразвуковую модуляцию для создания давления и движения воздуха.

Вентилятор весит менее 150 граммов и может перемещать до 39 кубических сантиметров воздуха в секунду при обратном давлении 1000 паскалей.

Конструкция позволяет интегрировать вентилятор на процессоры и материнские платы смартфонов и планшетов. Без подвижных частей, он минимизирует риск поломок и защищён от пыли и влаги по стандарту IP68.

Источник: Engadget.

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