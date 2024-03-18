В США число Пи рассчитали до невероятной точности в 105 триллионов цифр

Американская компания Solidigm, специализирующаяся на производстве компьютерных систем хранения данных, достигла значительного прорыва в области вычислений, вычислив число Пи до невероятных 105 триллионов цифр. Это рекордное достижение было объявлено в День Пи, 14 марта, и представляет собой ошеломляющий пример технологического прогресса.

105-триллионная цифра числа Пи означает, что если бы эти цифры были записаны на бумагу шрифтом размером 10 пунктов в непрерывную строку, они охватили бы более 2,3 миллиарда миль, что превышает расстояние от Земли до точки между орбитами Урана и Нептуна.

Для произведения этих вычислений Solidigm потребовалось ошеломляющее количество данных — 1 миллион гигабайт. Расчеты продолжались 75 дней и позволили определить, что 105-триллионная цифра числа Пи составляет 6.

Этот прорыв подчеркивает неустанное стремление к инновациям в области науки о данных и технологическому прогрессу. Он также демонстрирует возможности современных компьютерных программ и систем хранения данных.

Хотя число Пи обычно ассоциируется с математикой и может казаться эзотерическим для многих, его вычисление имеет практическое значение для тестирования передовых вычислительных технологий. Несмотря на свою безграничную природу, практические приложения обычно требуют точности лишь нескольких десятков цифр. Например, для космических расчетов ученым НАСА достаточно первых 15 десятичных знаков числа Пи.